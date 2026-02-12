Четыре страны выделили 500 млн долларов на закупку американского оружия для Украины

Нидерланды, Великобритания, Норвегия и Швеция внесли 500 млн долларов (420 млн евро) на закупку американского оружия для Украины в рамках инициативы PURL.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в Министерстве обороны Нидерландов.

Вклад Нидерландов в этот пакет вооружения составляет около 90 млн евро. На эти средства планируют срочно закупить самое необходимое оборудование для Украины – ракеты к системам Patriot, артиллерийские снаряды, боеприпасы для истребителей F-16 и запасные части, говорится в сообщении.

"Несмотря на все дипломатические усилия, мы ежедневно видим, что российские террористические атаки продолжаются. При падении температуры до −20 градусов в Украине российские беспилотники и ракеты намеренно обстреливают энергетические объекты. Это просто преступление. Поэтому крайне важно, чтобы мы продолжали оказывать Украине твердую поддержку, особенно в области противовоздушной обороны", – заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс после заседания министров обороны НАТО в Брюсселе.

Ранее министр анонсировал, что Нидерланды передадут Украине симуляторы самолетов F-16 для обучения украинских пилотов.

12 февраля стало известно, что Великобритания присоединится к закупкам оружия США для Украины в рамках PURL и выделит первые 205 млн долларов.

Глава дипмиссии Украины при НАТО Алена Гетьманчук перечислила государства, которые оказали Украине наибольшую помощь в закупке критически необходимого американского оружия, включая ПВО.