Нідерланди допоможуть з тренуванням українських пілотів F-16 авіасимуляторами

Нідерланди передадуть Україні симулятори літаків F-16 для навчання українських пілотів.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.

Міністр анонсував передачу Україні симуляторів літаків F-16 для навчання пілотів.

"Сьогодні я можу оголосити, що ми також надішлемо симулятори F-16, оскільки ми продовжуємо допомагати Україні з їхніми операціями F-16", – заявив Брекельманс.

Він не навів додаткових деталей, мотивуючи це тим, що "це також цінна інформація для Росії".

"Важливо те, що ми надали (Україні) F-16 кілька років тому. Але потрібні постійні зусилля, щоб Україна могла використовувати їх якомога ефективніше. І оскільки F-16 використовуються інтенсивно переважно для протиповітряної оборони, звичайно, дуже добре, якщо пілоти можуть якомога більше практикуватися на симуляторі, а не в самому літаку", – наголосив міністр оборони Нідерландів.

"Цей внесок є дуже важливим. Але я не ділюся додатковими оперативними деталями, тому що ми не хочемо інформувати Росію", – підкреслив Брекельманс.

Як повідомляла "Європейська правда", посол України при НАТО назвала Нідерланди "донором номер два" у закупівлях американської зброї для України в рамках ініціативи PURL.

Також Нідерланди регулярно виділяють кошти на підтримку українського енергетичного сектора.

Майбутній прем'єр-міністр Нідерландів Роб Єттен виключив прямі переговори з Путіним щодо війни в Україні, представивши нову програму уряду, що включає тверду підтримку України.