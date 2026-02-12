Білий дім: Меланія Трамп допомогла дітям з України і Росії повернутися до сімей

У Білому домі заявили, що перша леді США Меланія Трамп втретє допомогла із поверненням викрадених українських дітей до їхніх сімей.

Про це йдеться у заяві, яку Білий дім опублікував 12 лютого, пише "Європейська правда".

Прикметно, що у заяві йдеться про те, що дружина Трампа допомогла з об’єднанням не лише українських, а й "російських дітей". Як заявили у Білому домі, Меланія Трамп цього дня "об'єднала російських і українських дітей з їхніми сім'ями".

Як відомо, саме РФ примусово вивозить до окупованого Криму та до Росії українських дітей. Зокрема станом на початок лютого 2026 року відомо про щонайменше 20 тисяч викрадених дітей від початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році.

Також у заяві Білий дім назвав російсько-українську війну "регіональним конфліктом".

"Я ціную те, що Росія і Україна прагнуть повернути дітей, які були вимушені покинути свої домівки через обставини, пов'язані з цим конфліктом. Хоча всі сторони співпрацюють і наші комунікації залишаються міцними, я закликаю Росію та Україну активізувати свої зусилля, щоб забезпечити безпечне повернення кожної дитини до своїх сімей та опікунів", – заявила дружина американського президента.

Зазначається, що Меланія Трамп та її представник продовжують вести переговори з обома країнами.

У серпні Меланія Трамп написала "листа миру" Владіміру Путіну із закликами щодо вивезених російською окупаційною адміністрацією українських дітей.. Цей лист очільнику Кремля перед самітом на Алясці вручив Дональд Трамп.

Після цього перша леді США сказала, що має "відкритий канал спілкування" з Путіним щодо повернення викрадених з України дітей.

4 грудня перша леді США сказала, що в межах "гуманітарних зусиль" України та Росії додому змогли повернутись семеро викрадених українських дітей.

Нагадаємо, саме через примусове переміщення дітей з окупованих територій України Міжнародний кримінальний суд у 2023 році видав ордер на арешт Владіміра Путіна.