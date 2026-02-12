Белый дом: Мелания Трамп помогла детям из Украины и России вернуться в семьи

В Белом доме заявили, что первая леди США Мелания Трамп в третий раз помогла с возвращением похищенных украинских детей в их семьи.

Об этом говорится в заявлении, которое Белый дом опубликовал 12 февраля, пишет "Европейская правда".

Примечательно, что в заявлении говорится о том, что жена Трампа помогла объединить не только украинских, но и "российских детей". Как заявили в Белом доме, Мелания Трамп в этот день "объединила российских и украинских детей с их семьями".

Как известно, именно РФ принудительно вывозит в оккупированный Крым и в Россию украинских детей. В частности, по состоянию на начало февраля 2026 года известно о не менее 20 тысячах похищенных детей с начала полномасштабного российского вторжения в 2022 году.

Также в заявлении Белый дом назвал российско-украинскую войну "региональным конфликтом".

"Я ценю то, что Россия и Украина стремятся вернуть детей, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за обстоятельств, связанных с этим конфликтом. Хотя все стороны сотрудничают и наши коммуникации остаются крепкими, я призываю Россию и Украину активизировать свои усилия, чтобы обеспечить безопасное возвращение каждого ребенка к своим семьям и опекунам", – заявила супруга американского президента.

Отмечается, что Мелания Трамп и ее представитель продолжают вести переговоры с обеими странами.

В августе Мелания Трамп написала "письмо мира" Владимиру Путину с призывами относительно вывезенных российской оккупационной администрацией украинских детей. Это письмо главе Кремля перед саммитом на Аляске вручил Дональд Трамп.

После этого первая леди США сказала, что имеет "открытый канал общения" с Путиным по поводу возвращения похищенных из Украины детей.

4 декабря первая леди США сказала, что в рамках "гуманитарных усилий" Украины и России домой смогли вернуться семеро похищенных украинских детей.

Напомним, именно из-за принудительного перемещения детей с оккупированных территорий Украины Международный уголовный суд в 2023 году выдал ордер на арест Владимира Путина.