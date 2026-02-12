Чеська ініціатива з боєприпасів, яка забезпечує Україну артилерійськими боєприпасами, просувається успішно і має дуже амбітні плани на цей рік, але все залежатиме від донорів.

Про це міністр оборони Чехії Яромір Зуна повідомив чеським журналістам під час зустрічі міністрів оборони країн-членів Північноатлантичного альянсу в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

Він також повторив, що у випадку Чехії рішення уряду не надавати ініціативі жодних коштів з державного бюджету залишається в силі.

"Ініціатива щодо боєприпасів розвивається позитивно, результати за 2025 рік дуже хороші, а амбіції на цей рік також дуже високі", – сказав Зуна. Однак він зазначив, що все буде залежати від того, скільки грошей виділять донори.

Чеський міністр не назвав конкретних цифр, оскільки переговори проводилися в режимі секретності.

Заява Зуни була відповіддю на питання про майбутнє фінансування ініціативи. Анонімний високопосадовець НАТО заявив журналістам у Брюсселі в середу, що чеська ініціатива має на меті забезпечити Київ боєприпасами на суму п'ять мільярдів євро, але поки що забезпечила лише 1,4 мільярда євро.

Зуна сказав, що чеська ініціатива отримала позитивні відгуки на засіданні НАТО. "Вона дійсно має своє значення", – сказав Зуна про ініціативу, яка передбачає закупівлю на закордонних ринках артилерійських боєприпасів для захисників України.

Відомо, що уряд Чехії, попри продовження "чеської снарядної ініціативи", повідомив про скорочення власних витрат на допомогу.

Україна є також заручником внутрішніх конфліктів у Чехії. Зокрема, відмова Праги передати Україні літаки була помстою президенту з боку однієї з партій.

Детально про ініціативу читайте в інтерв'ю 2024 року: "За рік ми можемо знайти 1,5-2 млн снарядів для ЗСУ".