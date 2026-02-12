Чешская инициатива по боеприпасам, которая обеспечивает Украину артиллерийскими боеприпасами, продвигается успешно и имеет очень амбициозные планы на этот год, но все будет зависеть от доноров.

Об этом министр обороны Чехии Яромир Зуна сообщил чешским журналистам во время встречи министров обороны стран-членов Североатлантического альянса в Брюсселе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

Он также повторил, что в случае Чехии решение правительства не предоставлять инициативе никаких средств из государственного бюджета остается в силе.

"Инициатива по боеприпасам развивается позитивно, результаты за 2025 год очень хорошие, а амбиции на этот год также очень высоки", – сказал Зуна. Однако он отметил, что все будет зависеть от того, сколько денег выделят доноры.

Чешский министр не назвал конкретных цифр, поскольку переговоры проводились в режиме секретности.

Заявление Зуны было ответом на вопрос о будущем финансировании инициативы. Анонимный высокопоставленный чиновник НАТО заявил журналистам в Брюсселе в среду, что чешская инициатива имеет целью обеспечить Киев боеприпасами на сумму пять миллиардов евро, но пока обеспечила только 1,4 миллиарда евро.

Зуна сказал, что чешская инициатива получила положительные отзывы на заседании НАТО. "Она действительно имеет свое значение", – сказал Зуна об инициативе, которая предусматривает закупку на зарубежных рынках артиллерийских боеприпасов для защитников Украины.

Известно, что правительство Чехии, несмотря на продолжение "чешской снарядной инициативы", сообщило о сокращении собственных расходов на помощь.

Украина также является заложником внутренних конфликтов в Чехии. В частности, отказ Праги передать Украине самолеты был местью президенту со стороны одной из партий.

Подробно об инициативе читайте в интервью 2024 года: "За год мы можем найти 1,5-2 млн снарядов для ВСУ".