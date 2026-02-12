Орбан назвав абсурдом ідею повернення Єврокомісії 10 млрд євро

Угорський прем'єр Віктор Орбан заявив, що було б "абсурдно", якби судді вимагали від ЄС повернути 10 млрд євро, наданих Угорщині.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Угорський прем'єр-міністр відповідав на запитання про те, що він зробить, якщо Комісія спробує повернути гроші, як порадила у четвер генеральна адвокатка Суду ЄС Тамара Чапета. Орбан виступив з цією заявою, покидаючи зустріч лідерів ЄС у бельгійській провінції.

Суд ЄС розглядає позов Європейського парламенту про те, що Комісія порушила власні правила, коли в грудні 2023 року розморозила фінансування для Угорщини – гроші, які були затримані через занепокоєння щодо верховенства права.

Депутати Європарламенту звинувачують Комісію в політичній вигоді, стверджуючи, що рішення було прийнято напередодні важливого саміту лідерів ЄС, на якому блок відчайдушно потребував співпраці угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана в питанні надання допомоги Україні.

Юридична думка Тамари Чапети – скасувати рішення Комісії про розморожування коштів – буде орієнтиром для суддів при винесенні остаточного рішення, яке буде оголошено через кілька місяців. Генеральні адвокати не є суддями, а юридичними радниками, які допомагають суду в складних або безпрецедентних справах.

Висновок з'явився в делікатний момент, коли Орбан відстає в опитуваннях напередодні квітневих виборів в Угорщині. Керівники ЄС протягом кількох місяців наполегливо уникали жорстких заходів щодо Будапешта або надто критичних висловлювань на адресу прем'єр-міністра, розуміючи, що будь-який тиск на Орбана буде використаний в передвиборчій кампанії. Юридичний висновок "не те, що нам було потрібно" напередодні виборів, сказав дипломат ЄС, який побажав залишитися анонімним, щоб мати можливість висловитися вільно.

Політичний директор угорського прем'єра Балаж Орбан заявив, що така думка випливає з протидії Угорщини вступу України до ЄС. "Як тільки держава-член відхиляється від європейського елітарного сценарію, правовий механізм запускається в дію", – сказав він.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Брюссель і Україна "оголосили війну" Будапешту – після публікації Politico про ідею "вступу в ЄС авансом" для України і про те, як планують вирішувати проблему з угорським вето.

Крім того, Варшава хоче позбавити Угорщину права голосу в ЄС через переховування польського ексміністра.