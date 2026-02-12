Орбан назвал абсурдной идею возврата Еврокомиссии 10 млрд евро

Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что было бы "абсурдно", если бы судьи потребовали от ЕС вернуть 10 млрд евро, предоставленных Венгрии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Венгерский премьер-министр отвечал на вопрос о том, что он сделает, если Комиссия попытается вернуть деньги, как посоветовала в четверг генеральный адвокат Суда ЕС Тамара Чапета. Орбан выступил с этим заявлением, покидая встречу лидеров ЕС в бельгийской провинции.

Суд ЕС рассматривает иск Европейского парламента о том, что Комиссия нарушила собственные правила, когда в декабре 2023 года разморозила финансирование для Венгрии – деньги, которые были задержаны из-за опасений по поводу верховенства права.

Депутаты Европарламента обвиняют Комиссию в политической выгоде, утверждая, что решение было принято накануне важного саммита лидеров ЕС, на котором блок отчаянно нуждался в сотрудничестве венгерского премьер-министра Виктора Орбана в вопросе оказания помощи Украине.

Юридическое заключение Тамары Чапети – отменить решение Комиссии о размораживании средств – будет ориентиром для судей при вынесении окончательного решения, которое будет объявлено через несколько месяцев. Генеральные адвокаты не являются судьями, а юридическими советниками, которые помогают суду в сложных или беспрецедентных делах.

Заключение появилось в деликатный момент, когда Орбан отстает в опросах накануне апрельских выборов в Венгрии. Руководители ЕС в течение нескольких месяцев настойчиво избегали жестких мер в отношении Будапешта или слишком критических высказываний в адрес премьер-министра, понимая, что любое давление на Орбана будет использовано в предвыборной кампании. Юридическое заключение "не то, что нам было нужно" накануне выборов, сказал дипломат ЕС, пожелавший остаться анонимным, чтобы иметь возможность высказаться свободно.

Политический директор венгерского премьера Балаж Орбан заявил, что такое мнение вытекает из противодействия Венгрии вступлению Украины в ЕС. "Как только государство-член отклоняется от европейского элитарного сценария, правовой механизм запускается в действие", – сказал он.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Брюссель и Украина "объявили войну" Будапешту – после публикации Politico об идее "вступления в ЕС авансом" для Украины и о том, как планируют решать проблему с венгерским вето.

Кроме того, Варшава хочет лишить Венгрию права голоса в ЕС из-за укрывательства польского экс-министра.