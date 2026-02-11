Орбан заявив, що ЄС і Україна "оголосили війну", та закликає "рятувати країну" на виборах

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Брюссель і Україна "оголосили війну" Будапешту – після публікації Politico про ідею "вступу в ЄС авансом" для України і про те, як планують вирішувати проблему з угорським вето.

Як пише "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму X.

Орбан описав Politico як "офіційне видання брюссельської еліти" і назвав описані там ідеї "найновішим планом війни".

The Brusselian elite's official publication, Politico, has published Brussels’ and Kyiv’s latest war plan, the five-point Zelenskyy plan. They have decided that Ukraine will be admitted to the Union as early as 2027.



This new plan is an open declaration of war against Hungary.… – Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) February 11, 2026

"Цей новий план – це відкрите оголошення війни Угорщині. Вони ігнорують рішення угорського народу і збираються усунути угорський уряд будь-якими способами. Вони хочуть приходу до влади партії "Тиса", тому що тоді більше не буде вето, не буде спротиву і ми вже не будемо лишатися за межами їхнього конфлікту", – заявив Орбан.

"У квітні угорці повинні зупинити їх – на виборчих дільницях. "Фідес" – єдина сила, що стоїть між Угорщиною і правлінням Брюсселя, і єдина гарантія суверенітету Угорщини", – додав угорський прем’єр.

У публікації Politico, нагадаємо, йдеться про безпрецедентну ідею "вступу авансом" для України, яка забезпечила би часткове членство у ЄС вже у 2027 році – але й не означала би послаблення вимог у принципових засадничих питаннях.

Також у ній розповіли про "плани А, Б і В" у ЄС щодо того, що робити з категоричним небажанням Угорщини підтримувати процедурні рішення для подальшої євроінтеграції України; найперший з них полягає у розрахунку, що Орбан зазнає поразки на квітневих виборах.

Тим часом лідер опозиційної "Тиси" Петер Мадяр заявив, що команда Орбана збирається шантажувати його публікацією інтимних відео з партнеркою, які зняли прихованою камерою, та наголосив, що не бачить у цьому ніякого "компромату".

Партія Мадяра "Тиса" лідирувала в одному січневих опитувань, випереджаючи партію "Фідес" прем’єр-міністра Віктора Орбана на 8 процентних пунктів, в іншому – на 10 пунктів.