Орбан заявив, що ЄС і Україна "оголосили війну", та закликає "рятувати країну" на виборах
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Брюссель і Україна "оголосили війну" Будапешту – після публікації Politico про ідею "вступу в ЄС авансом" для України і про те, як планують вирішувати проблему з угорським вето.
Як пише "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму X.
Орбан описав Politico як "офіційне видання брюссельської еліти" і назвав описані там ідеї "найновішим планом війни".
The Brusselian elite's official publication, Politico, has published Brussels’ and Kyiv’s latest war plan, the five-point Zelenskyy plan. They have decided that Ukraine will be admitted to the Union as early as 2027.
This new plan is an open declaration of war against Hungary.…– Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) February 11, 2026
"Цей новий план – це відкрите оголошення війни Угорщині. Вони ігнорують рішення угорського народу і збираються усунути угорський уряд будь-якими способами. Вони хочуть приходу до влади партії "Тиса", тому що тоді більше не буде вето, не буде спротиву і ми вже не будемо лишатися за межами їхнього конфлікту", – заявив Орбан.
"У квітні угорці повинні зупинити їх – на виборчих дільницях. "Фідес" – єдина сила, що стоїть між Угорщиною і правлінням Брюсселя, і єдина гарантія суверенітету Угорщини", – додав угорський прем’єр.
У публікації Politico, нагадаємо, йдеться про безпрецедентну ідею "вступу авансом" для України, яка забезпечила би часткове членство у ЄС вже у 2027 році – але й не означала би послаблення вимог у принципових засадничих питаннях.
Також у ній розповіли про "плани А, Б і В" у ЄС щодо того, що робити з категоричним небажанням Угорщини підтримувати процедурні рішення для подальшої євроінтеграції України; найперший з них полягає у розрахунку, що Орбан зазнає поразки на квітневих виборах.
Тим часом лідер опозиційної "Тиси" Петер Мадяр заявив, що команда Орбана збирається шантажувати його публікацією інтимних відео з партнеркою, які зняли прихованою камерою, та наголосив, що не бачить у цьому ніякого "компромату".
Партія Мадяра "Тиса" лідирувала в одному січневих опитувань, випереджаючи партію "Фідес" прем’єр-міністра Віктора Орбана на 8 процентних пунктів, в іншому – на 10 пунктів.