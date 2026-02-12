Лидеры ЕС обещают ускорить единый рынок, чтобы конкурировать с США и Китаем

Лидеры Европейского Союза договорились в четверг о широком спектре обязательств по улучшению функционирования внутреннего рынка сообщества, чтобы европейские предприятия могли быть конкурентоспособными и выстоять в агрессивной экономической конкуренции с США и Китаем.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Во время встречи в бельгийском замке лидеры подчеркнули насущную необходимость принять меры и договорились ускорить создание союза сбережений и инвестиций, пересмотреть правила слияния, чтобы способствовать созданию европейских монополий, облегчить компаниям начало деятельности и расширение, а также сократить бюрократические процедуры.

"Единая Европа, единый рынок... это наша амбиция", – сказала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, добавив, что исполнительная власть ЕС также будет бороться с дополнительными уровнями законодательства, которые добавляют государства-члены при внедрении решений ЕС.

В марте Европейская комиссия представит план по дальнейшему углублению единого рынка Европейского Союза, насчитывающего 450 миллионов потребителей, с целью достижения согласия лидеров по конкретному графику.

Это будет включать предоставление преимущества европейским товарам в государственных закупках в стратегических секторах, заявила фон дер Ляйен на пресс-конференции после окончания неформальной встречи.

Рост ЕС постоянно отстает от роста США и Китая, а производительность и инновации ЕС в таких сферах, как искусственный интеллект, не соответствуют ожиданиям, при этом блок также испытывает давление со стороны пошлин и ограничений на экспорт со стороны своих глобальных конкурентов.

"Европейский Союз должен действовать быстро и решительно. И это обязательство было единодушно подчеркнуто всеми участниками сегодня", – заявил журналистам канцлер Германии Фридрих Мерц.

Чтобы ускорить процесс, фон дер Ляйен заявила, что исполнительный орган ЕС будет продвигать давно отложенное создание союза рынков капитала, что позволит инвестировать в экономику ЕС около 10 триллионов евро сбережений, которые сейчас лежат на банковских счетах.

"Мы договорились, что хотим завершить первую фазу Союза сбережений и инвестиций, которая включает интеграцию рынков, надзор и секьюритизацию, до июня", – сказала она.

Если невозможно быстро продвинуться вперед со всеми 27 странами ЕС одновременно, ЕС продолжит реализацию проекта в меньшей группе из не менее девяти государств-членов, сказала она.

Председатель Европейского совета Антониу Кошта, говоря о решениях, принятых в четверг по ускорению объединения единого рынка Европы, сказал: "Я думаю, что это действительно изменит правила игры".

Многие лидеры также подчеркнули, что ЕС должен принять меры в отношении высоких цен на энергоносители, поскольку европейская промышленность сталкивается с ценами на электроэнергию, которые более чем в два раза превышают цены в США и Китае.

Хотя никаких решений по этому поводу не было принято, Комиссия представит варианты дальнейших действий на следующем саммите ЕС в марте, в частности, относительно того, продолжать ли систему, при которой самый дорогой источник энергии, обычно газ, определяет общую цену на электроэнергию, включая более дешевые возобновляемые источники энергии и атомную энергию.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европейский Союз до июня должен принять конкретные решения о том, как сделать блок более конкурентоспособным.

Как сообщалось, президент Европейского совета Антониу Кошта пригласил лидеров государств-членов ЕС собраться 12 февраля на неформальный саммит в замке Алден Бизен в Бельгии, чтобы обсудить укрепление единого рынка ЕС.