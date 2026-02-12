Норвегия и Франция договорились о военной поддержке Украины на сумму более $700 млн

Франция и Норвегия заключили соглашение, которое предоставит Украине новые возможности в сферах наблюдения и ситуационной осведомленности, а также авиационных бомб.

Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Норвегии, передает "Европейская правда"

"Украина переживает четвертую зиму после вторжения. В результате российских атак страна сталкивается с огромными военными, гражданскими и гуманитарными потребностями. Новое соглашение между Норвегией и Францией позволяет нам сотрудничать в предоставлении возможностей, в которых нуждается Украина", – отметил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре.

Соглашение дает Норвегии и Франции возможность сотрудничать в предоставлении уникального и необходимого оборонного оборудования путем его приобретения у французских производителей или предоставления из французских запасов. На первом этапе Норвегия выделяет около 4,2 млрд норвежских крон (440 млн долларов), а Франция гарантирует кредит в размере около 3 млрд норвежских крон (300 млн долларов).

В прошлом году Норвегия и Франция подписали соглашение об укреплении стратегического партнерства между двумя странами.

"Франция становится все более важным союзником Норвегии. В прошлом году мы подписали стратегическое партнерство, которое предусматривает более тесное сотрудничество в области безопасности. Сотрудничество с целью поддержки Украины является еще одним проявлением совместных усилий по укреплению европейской безопасности", – отметил Стьоре.

"Проекты, предусмотренные этим соглашением, соответствуют ключевым приоритетам Украины и были определены после тесного диалога с Министерством обороны Украины. Проекты, которые мы определили в этом соглашении, дадут быстрый эффект для Украины", – сказал министр обороны Норвегии Туре О. Сандвик.

Соглашение предусматривает приобретение большого количества оружия "воздух-земля" и средств наблюдения и оценки обстановки от французской оборонной промышленности.

"Оружие "воздух-земля" – это гибкие планеры, запускаемые с боевых самолетов, которые в настоящее время эксплуатирует Украина. Украина уже имеет положительный опыт использования этого оружия. Сейчас мы заботимся о том, чтобы Украина получила оружие, о котором просила", – подытоживает министр обороны.

Министр обороны Великобритании Джон Гилли заявил, что во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины союзники пообещали Украине $35 млрд военной помощи.

Напомним, Нидерланды, Великобритания, Норвегия и Швеция внесли 500 млн долларов (420 млн евро) на закупку американского оружия для Украины в рамках инициативы PURL.