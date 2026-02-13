На саміті у Бельгії лідери ЄС узгодили революційну політику "Європи двох швидкостей"

Окремі лідери ЄС на неформальному саміті у Бельгії 12 лютого фактично погодили, що концепція "Європи двох швидкостей" тепер стане основою для подальшого економічного зміцнення Євросоюзу.

Про це йдеться у публікації EU Observer, пише "Європейська правда".

Кілька лідерів ЄС, зокрема президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Франції Емманюель Макрон і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, підтримали так звану концепцію "Європи двох швидкостей". Вона покликана просувати реформи, обходячи принцип одностайності, який вважають перешкодою для конкурентоспроможності в умовах стратегічного суперництва зі США та Китаєм.

До них приєдналися колишній президент Європейського центрального банку Маріо Драгі та ще один колишній прем’єр-міністр Італії Енріко Летта. Обидва у 2024 році опублікували доповіді, покликані спрямувати зусилля для підвищення конкурентоспроможності ЄС.

На полях зустрічі прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні оголосила, що нова робоча група, під керівництвом Італії, Німеччини та Бельгії й зосереджена на конкурентоспроможності, продовжить роботу напередодні березневого засідання Європейської ради. У зустрічі взяли участь 19 країн. Іспанія, Португалія, Ірландія, Словенія, Мальта та три держави Балтії участі не брали.

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер визнав, що такий формат виглядав "не дуже елегантно" щодо відсутніх, але наголосив на важливості швидких дій.

На зустрічі проєкт Банківського союзу та союзу ринків капіталу (CMU), який роками перебував у глухому куті через розбіжності між країнами, отримав нове життя під назвою Союз заощаджень та інвестицій (SIU). Оновлений формат має на меті розблокувати довгострокові заощадження та стимулювати економічне зростання, попри тривалі суперечки щодо податків та банківського нагляду.

У середу фон дер Ляєн застерегла: якщо держави-члени цього року не просунуть довгоочікуваний CMU, вона рухатиметься вперед із меншою коаліцією країн. "Завершення формування Союзу заощаджень та інвестицій (оновлена назва CMU) може вивільнити до 470 млрд євро інвестицій", – сказала вона.

У четвер вона повторила, що якщо до червня 2026 року не буде досягнуто достатнього прогресу, розглядатимуться інші варіанти. "Часто ми рухаємося зі швидкістю найповільніших, а посилена співпраця дозволяє цього уникнути", – зазначила фон дер Ляєн.

Ще одним питанням, яке лідери обговорювали в четвер, став так званий "28-й режим", що передбачає розгляд ЄС як єдиного ринку для реєстрації компаній і праці – з відмовою від мозаїки з 27 різних національних правил, які вважають перешкодою для залучення капіталу.

Очікується, що "28-й режим", який багато хто вважає потенційним "переломним моментом", представлять до кінця березня. "Де б ви не були, ви зможете зареєструвати компанію, інкорпоровану в ЄС, протягом 48 годин", – сказала фон дер Ляєн у четвер.

Якщо не всі 27 держав-членів погодяться на впровадження плану, окрема група країн може рухатися вперед, додала вона.

Прем’єрка Литви раніше виступила проти ідеї "двошвидкісного" ЄС.

