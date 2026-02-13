У Німеччині через холодну зиму раніше часу порожніють сховища природного газу

У німецьких сховищах природного газу залишилося запасів приблизно на чверть їхньої місткості або менше – чого достатньо до кінця холодів, але незвично низькі показники викликали занепокоєні обговорення.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Через те, що у німецьких газових сховищах залишилося запасів на близько 25% їхньої місткості, особливу стурбованість висловили "Зелені" та викликали міністерку економіки Катеріну Райхе на спецсесію профільного комітету Бундестагу.

"Газові сховища продовжують порожніти, а до кінця опалювального сезону ще багато тижняів. Якщо буде ще одна хвиля холоду або якась несправність інфраструктури, у Німеччини буде проблема", – заявив депутат від "Зелених" Міхаель Келлнер.

Водночас речник Міністерства економіки та енергетики запевнив, що боятись дефіциту газу немає підстав – у тому числі через доступність газу з морських терміналів СПГ, яких не було в попередні роки, а тепер вони, за потреби, можуть забезпечити додатковий імпорт.

Критики вказують на те, що постачання СПГ зі США, а також норвезький газ через трубопровід також не гарантовано будуть легкодоступними у разі кризової ситуації.

Зауважують, що у разі продовження серйозних холодів протягом більш як 20 днів запаси прямуватимуть до критичного мінімуму. Крім того, зі зменшенням об’єму газу у сховищі темпи викачування вимушено стають повільнішими через падіння тиску.

Тим часом ціни на ринку тримаються на рівні "норми" для сезону.

Водночас інші експерти озвучують оцінки, що поточних об’ємів має бути більш ніж достатньо до кінця сезону, а за потреби буде замовлено додатковий імпорт. На додачу, у низці країн Європи запаси поки більші, і також є опції імпорту через СПГ-термінали.

