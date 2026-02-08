У Німеччині занепокоєні низьким рівнем запасів газу у газосховищах

З огляду на низький рівень заповнення німецьких газосховищ, "Зелені" вимагають скликання спеціального засідання комітету Бундестагу з питань економіки та енергетики за участю міністерки економіки Катеріни Райхе.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Welt.

"Міністерка Райхе не виконує своїх обов'язків", – заявив політик партії "Зелені" з питань енергетики Міхаель Келлнер німецькому інформаційному агентству.

"Міністерство заспокоює. Вони сподіваються на погоду, але ситуація напружена". – додав він.

Рівень заповнення газосховищ у Німеччині наразі становить менше 28 відсотків.

У заяві "Зелених" про скликання спеціального засідання йдеться про те, що рівень наповнення є історично низьким і за місяць знизився на 25 відсотків. З метеорологічної точки зору зима триватиме ще багато тижнів, при цьому прогнозується, що в більшій частині країни температура буде залишатися низькою.

Відповідно високим є попит на газ для опалення, крім звичайного попиту на газ німецької промисловості. "Необхідно виключити дефіцит або можливі перебої в постачанні, в тому числі з боку політично ненадійних держав", – кажуть "Зелені".

Крім того, ціни на газ значно зросли.

"Ми хочемо знати, що робить міністерство, щоб добре пережити зиму. Як міністр планує швидко адаптувати правила, щоб знову заповнити сховища? І як федеральний уряд оцінює залежність від Трампа в питанні СПГ?"", – сказав Келлнер.

Федеральне мережеве агентство нещодавно назвало ситуацію з постачанням природного газу стабільною. "Сховища природного газу залишаються важливими, але вже не є єдиним вирішальним показником", – сказав президент агентства Клаус Мюллер. Колишній політик партії "Зелені" обійняв цю посаду в 2022 році під керівництвом попередника Райхе Роберта Габека.

Як повідомляла "Європейська правда", 3 лютого стала чинною відмова ЄС від російського газу у 2027 році, перші контракти скасують з 25 квітня 2026-го.

2 лютого Угорщина подала позов до Суду Європейського Союзу з метою оскаржити Регламент REPowerEU, який забороняє імпорт російського газу в ЄС.

Раніше Словаччина заявила, що слідом за Угорщиною піде до суду через заборону ЄС імпорту енергоносіїв із РФ.

