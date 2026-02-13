В Германии из-за холодной зимы раньше времени пустеют хранилища природного газа

В немецких хранилищах природного газа осталось запасов примерно на четверть их емкости или меньше – чего достаточно до конца холодов, но необычно низкие показатели вызвали обеспокоенные обсуждения.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Из-за того, что в немецких газовых хранилищах осталось запасов на около 25% их емкости, особую обеспокоенность выразили "Зеленые" и вызвали министра экономики Катерину Райхе на спецсессию профильного комитета Бундестага.

"Газовые хранилища продолжают пустеть, а до конца отопительного сезона еще много недель. Если будет еще одна волна холода или какая-то неисправность инфраструктуры, у Германии будет проблема", – заявил депутат от "Зеленых" Михаэль Келлнер.

В то же время представитель Министерства экономики и энергетики заверил, что бояться дефицита газа нет оснований – в том числе из-за доступности газа из морских терминалов СПГ, которых не было в предыдущие годы, а теперь они, при необходимости, могут обеспечить дополнительный импорт.

Критики указывают на то, что поставки СПГ из США, а также норвежский газ через трубопровод также не гарантированно будут легкодоступными в случае кризисной ситуации.

Отмечают, что в случае продолжения серьезных холодов в течение более 20 дней запасы будут снижаться до критического минимума.

Кроме того, с уменьшением объема газа в хранилище темпы выкачки вынужденно становятся медленнее из-за падения давления.

В то же время другие эксперты озвучивают оценки, что текущих объемов должно быть более чем достаточно до конца сезона, а при необходимости будет заказан дополнительный импорт. Вдобавок, в ряде стран Европы запасы пока больше, и также есть опции импорта через СПГ-терминалы.

Цены на рынке держатся на уровне "нормы" для сезона.

