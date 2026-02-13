Греческие аграрии съезжаются на протест в центре Афин

В центре Афин в пятницу состоится большая акция протеста фермеров, на которую они съезжаются из разных частей страны.

Об этом сообщает Kathimerini, пишет "Европейская правда".

Во второй половине дня в пятницу фермеры проведут общенациональный протест в центре Афин, запарковав десятки своих тракторов перед парламентом. Они начнут прибывать с 15 часов и планируют оставаться в столице до 12 часов субботы.

Протестующие, среди прочего, собираются говорить о высокой себестоимости производства и ставить вопрос о "гарантированной цене" на продукцию.

Перед тем состоится демонстрация профсоюзов против законопроекта о трудовых договорах, участники которой дождутся фермеров, чтобы выразить им поддержку.

В связи с акцией фермеров планируются ограничения движения на ключевых трассах в Аттике и в центре Афин. Наибольшие трудности ожидаются на въездах в Афины на трех трассах, по которым будут прибывать протестующие.

Испанские аграрии на этой неделе протестовали из-за соглашения с группой стран Южной Америки.

Соглашение с МЕРКОСУР вызвало волну фермерских протестов и в других странах ЕС, в частности во Франции.