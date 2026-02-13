РФ рассматривает возможность возобновления железнодорожного сообщения с Грузией

Россия рассматривает возможность возобновления железнодорожного сообщения с Грузией через территорию самопровозглашенной Абхазии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", журналистам заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, сообщает "Эхо Кавказа".

По его словам, сейчас идет работа над разблокированием всех нарушенных путей на Кавказе, "в том числе рассматривается возможность восстановления железнодорожного сообщения между Российской Федерацией и Грузией через территорию Абхазии".

Восстановление этого маршрута, сказал Оверчук, важно для решения "большой задачи" по "укреплению транспортно-логистической связанности на Кавказе", что "критически важно для мира, стабильности и экономического процветания народов Азербайджана, Армении, Грузии, Ирана, Турции и России".

"Рассчитываем на конструктивное взаимодействие всех государств региона в решении этой важной общей задачи", – заявил он.

Грузинские власти пока не комментировали это заявление. Ранее в Тбилиси неизменно выступали против возобновления железнодорожного сообщения до восстановления территориальной целостности страны.

Прямое железнодорожное сообщение, соединявшее Грузию с Россией через территорию Абхазии, было прервано в начале 1990-х годов.

В ноябре Грузия обвинила Россию в срыве переговоров по оккупированным территориям.