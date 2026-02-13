"Україна має вирішальну роль у безпеці Європи" – Сибіга на Мюнхенській конференції

Україна наполягає, що без участі українських сил оборони безпека Європи не є можливою, особливо зважаючи на очевидне дистанціювання США від європейської безпеки.

Про це міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив на відкритті Українського дому у рамках Мюнхенської безпекової конференції, який цього року відкрили тут уперше, у співпраці з фондом Віктора Пінчука, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Сибіга, що першим виступив на церемонії відкриття, заявив, що вважає фокусування цьогорічної конференції на Україні виправданим і неуникним.

"Ми вступили в нову еру. Аутсорсинг безпеки для Європи закінчився. Настав час зміцнювати внутрішню силу. А це можливо лише за умови, що Україна стане невід'ємною частиною нової європейської архітектури безпеки... Саме тому справедливо мати Український дім поряд з американським і німецьким. Це відображає вирішальну роль України в колективній безпеці", – заявив він.

Міністр кілька разів наголосив, що Європа має усвідомити нову реальність, за якої європейські держави вже не можуть покладатися на зовнішній захист. Як відомо, досі основою європейської безпеки була особлива роль США.

"Час, коли Європа покладалася на зовнішні сили, минув. Як я вже сказав, більше ніякого аутсорсингу. Ми маємо достатньо власних сил. Потрібно лише це визнати – і Україна є ключовим джерелом цієї реальної європейської сили", – пояснив він.

Також міністр додав, що Україна буде рада підвищити боєготовність сил оборони європейських держав: "Ми пройшли важкий шлях. І готові поділитися своїм досвідом".

Як повідомлялося, цього року під час Мюнхенської конференції з безпеки вперше відкрили Український дім. Основні події у ньому заплановані на 14 лютого.

Також відомо, що Мюнхенська конференція присудить премію українцям.

Очікується, що на полях конференції держсекретар США Марко Рубіо проведе зустріч із президентом Зеленським.

