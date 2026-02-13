Рубіо анонсував імовірну зустріч з Зеленським в Мюнхені

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, може зустрітися з президентом України Володимир Зеленський на Мюнхенській конференції з питань безпеки.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CNN.

Говорячи про потенційну зустріч з українським президентом, держсекретар США наголосив на необхідності завершення війни в Україні.

"Я думаю, він (Володимир Зеленський. – Ред.) там буде, і буде можливість з ним побачитися. Наскільки я розумію, це є в моєму графіку – не на 100% упевнений, але переконаний, що ми зустрінемося", – сказав Рубіо журналістам перед вильотом до Мюнхена в четвер увечері.

Коментуючи теперішні російські обстріли України, Рубіо назвав їх "жахливими".

"Це війна. Саме тому ми хочемо, щоб війна закінчилася. Люди страждають. Це найхолодніша пора року. Страждання – неймовірні. У цьому й проблема воєн. Саме тому війни – це погано, і саме тому ми вже понад рік наполегливо працюємо, щоб покласти край цій війні", – сказав він.

Президент Володимир Зеленський очолить українську делегацію на 62-й Мюнхенській конференції з безпеки, яка відбудеться 13-15 лютого.

У межах цьогорічної Мюнхенської конференції вперше відкриють спеціальний Український дім.

Повідомляли, що Рубіо очолить найбільшу в історії делегацію США на Мюнхенській конференції.