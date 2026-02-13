"Украина играет решающую роль в безопасности Европы" – Сибига на Мюнхенской конференции

Украина настаивает, что без участия украинских сил обороны безопасность Европы невозможна, особенно учитывая очевидное дистанцирование США от европейской безопасности.

Об этом министр иностранных дел Андрей Сибига заявил на открытии Украинского дома в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, который в этом году открыли здесь впервые, в сотрудничестве с фондом Виктора Пинчука, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Андрей Сибига, который первым выступил на церемонии открытия, заявил, что считает фокусировку нынешней конференции на Украине оправданной и неизбежной.

"Мы вступили в новую эру. Аутсорсинг безопасности для Европы закончился. Пришло время укреплять внутреннюю силу. А это возможно только при условии, что Украина станет неотъемлемой частью новой европейской архитектуры безопасности... Именно поэтому справедливо иметь Украинский дом рядом с американским и немецким. Это отражает решающую роль Украины в коллективной безопасности", – заявил он.

Министр несколько раз подчеркнул, что Европа должна осознать новую реальность, при которой европейские государства уже не могут полагаться на американскую защиту.

"Время, когда Европа полагалась на внешние силы, прошло. Как я уже сказал, больше никакого аутсорсинга. У нас достаточно собственных сил. Нужно только это признать – и Украина является ключевым источником этой реальной европейской силы", – пояснил он.

Также министр добавил, что Украина будет рада повысить боеготовность сил обороны европейских государств: "Мы прошли трудный путь. И готовы поделиться своим опытом".

Как сообщалось, в этом году во время Мюнхенской конференции по безопасности впервые открыли Украинский дом. Основные события в нем запланированы на 14 февраля.

Также известно, что Мюнхенская конференция присудит премию украинцам.

Ожидается, что на полях конференции госсекретарь США Марко Рубио проведет встречу с президентом Зеленским.

