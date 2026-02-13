Данія надасть чотири винищувачі F-35 для патрульної місії НАТО в Арктиці

Данія надасть чотири своїх винищувачі F-35 для виконання завдань разом з союзниками у межах нової місії НАТО в Арктиці "Арктичний вартовий".

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

У п’ятницю міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульскен оголосив, що Данія надасть до складу місії "Арктичний вартовий" чотири винищувачі F-35.

"Наш внесок у вигляді F-35 посилює загальну присутність у регіоні та підкреслює роль Данії як активного союзника в Арктиці та північній частині Атлантики", – зазначив міністр.

Поульсен висловив очікування, що Сполучені Штати також доєднаються до місії.

Швеція долучиться зі своїми винищувачами JAS 39 Gripen, кількість ще не розкривали.

Нагадаємо, 11 лютого НАТО розпочав військову місію Arctic Sentry ("Арктичний вартовий") для посилення своєї присутності в Арктиці в рамках обіцянок президенту США Дональду Трампу, який наполягав на тому, що регіон і зокрема Гренландія недостатньо захищені.

Місія координуватиме зростаючу військову присутність європейських союзників НАТО в регіоні, та, зокрема, військові навчання, такі як данська операція "Арктична витривалість у Гренландії".

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що британські збройні сили відіграватимуть життєво важливу роль у місії НАТО "Арктичний вартовий".