Дания предоставит четыре истребителя F-35 для патрульной миссии НАТО в Арктике

Дания предоставит четыре своих истребителя F-35 для выполнения задач вместе с союзниками в рамках новой миссии НАТО в Арктике "Арктический страж".

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

В пятницу министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульскен объявил, что Дания предоставит в состав миссии "Арктический страж" четыре истребителя F-35.

"Наш вклад в виде F-35 усиливает общее присутствие в регионе и подчеркивает роль Дании как активного союзника в Арктике и северной части Атлантики", – отметил министр.

Поульсен выразил ожидания, что Соединенные Штаты также присоединятся к миссии.

Швеция присоединится со своими истребителями JAS 39 Gripen, количество еще не раскрывали.

Напомним, 11 февраля НАТО начал военную миссию Arctic Sentry ("Арктический страж") для усиления своего присутствия в Арктике в рамках обещаний президенту США Дональду Трампу, который настаивал на том, что регион и в частности Гренландия недостаточно защищены.

Миссия будет координировать растущее военное присутствие европейских союзников НАТО в регионе, и, в частности, военные учения, такие как датская операция "Арктическая выносливость в Гренландии".

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что британские вооруженные силы будут играть жизненно важную роль в миссии НАТО "Арктический страж".