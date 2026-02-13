Туск накинувся на "ПіС" і "Конфедерацію" за голосування проти участі у програмі SAFE

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав "ворогами незалежності" праву польську опозицію, яка не дала голосів за закон для участі Польщі у програмі ЄС SAFE зі сприяння переозброєнню європейських держав.

Заяву він опублікував у своєму X, пише "Європейська правда".

Після голосування Сейму за закон, що запускає участь Польщі у SAFE, за нього дали достатньо голосів для ухвалення, але "Право і справедливість" та "Конфедерація" проголосували проти.

Дональд Туск назвав це "скиданням масок" і заявив, що це виглядає як дії проти інтересів та незалежності Польщі.

Maski opadły. PiS i Konfederacja zagłosowały przeciwko programowi SAFE, czyli przeciw bezpieczeństwu Polski, przeciw nowoczesnej armii, przeciw polskiemu przemysłowi zbrojeniowemu. To już nie jest opozycja, to są wrogowie polskiej niepodległości. – Donald Tusk (@donaldtusk) February 13, 2026

"Вони проголосували проти безпеки Польщі, проти сучасної армії, проти польського оборонпрому. Вони вже не опозиція – це вороги польської незалежності", – заявив Туск.

Перед цим польський президент Кароль Навроцький, ідейно близький до "ПіС", і прем'єр-міністр Дональд Туск вступили у суперечку щодо плану вливання мільярдів у польську оборону.

Навроцький закликав до обережності щодо запланованого кредиту Польщі – найбільшого серед усіх країн – і називає його "величезним боргом, який польська держава буде виплачувати роками".

Туск зі свого боку вважає, що позики надаються на "дуже вигідних умовах, недоступних на ринку в будь-який інший спосіб". Він застеріг Навроцького від ветування закону для реалізації SAFE у Польщі.

