Туск набросился на "ПиС" и "Конфедерацию" за голосование против программы SAFE

Премьер-министр Польши Дональд Туск резко раскритиковал правую польскую оппозицию, которая не дала голосов за закон для участия Польши в программе ЕС SAFE по содействию перевооружению европейских государств.

Заявление он опубликовал в своем X, пишет "Европейская правда".

После голосования Сейма за закон, запускающий участие Польши в SAFE, за него дали достаточно голосов для принятия, но оппозиционные партии "Право и справедливость" и "Конфедерация" проголосовали против.

Дональд Туск назвал это "сбрасыванием масок" и заявил, что это выглядит как действия против интересов и независимости Польши.

Maski opadły. PiS i Konfederacja zagłosowały przeciwko programowi SAFE, czyli przeciw bezpieczeństwu Polski, przeciw nowoczesnej armii, przeciw polskiemu przemysłowi zbrojeniowemu. To już nie jest opozycja, to są wrogowie polskiej niepodległości. – Donald Tusk (@donaldtusk) February 13, 2026

"Они проголосовали против безопасности Польши, против современной армии, против польского оборонпрома. Они уже не оппозиция – это враги польской независимости", – заявил Туск.

Перед этим польский президент Кароль Навроцкий, идейно близкий к "ПиС", и премьер-министр Дональд Туск вступили в спор о планах вливания миллиардов в польскую оборону.

Навроцкий призвал к осторожности в отношении запланированного кредита Польши – крупнейшего среди всех стран – и называет его "огромным долгом, который польское государство будет выплачивать годами".

Туск со своей стороны считает, что займы предоставляются на "очень выгодных условиях, недоступных на рынке любым другим способом". Он предостерег Навроцкого от ветирования закона для реализации SAFE в Польше.

