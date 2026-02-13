Україна та Швеція підписали угоду про співпрацю в сфері кібербезпеки

Україна та Швеція підписали меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці в галузі кібербезпеки на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив уряд Швеції.

Як повідомляється, угода посилить стійкість України у кіберпросторі та водночас підвищить здатність Швеції протидіяти сучасним кіберзагрозам.

Співпраця передбачає участь Швеції у нарощуванні потенціалу – шляхом навчань, методологічній підтримці, обміну досвідом та безпечному обміну інформацією з метою зміцнення здатності України протистояти російським кібератакам.

Водночас створюються умови, щоб Україна могла поділитися досвідом протидії сучасним російським кібератакам.

Меморандум про співпрацю укладено між шведським Національним центром кібербезпеки при Радіостанції оборони та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України (ДССЗЗІУ) терміном на п'ять років.

Напередодні стало відомо, що Швеція, Нідерланди, Велика Британія та Норвегія внесли 500 млн доларів (420 млн євро) на закупівлю американської зброї для України у рамках ініціативи PURL.

За словами очільниці дипмісії України при НАТО Альони Гетьманчук, Швеція – серед лідерів по внесках до програми PURL.