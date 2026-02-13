Украина и Швеция подписали соглашение о сотрудничестве в сфере кибербезопасности

Украина и Швеция подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области кибербезопасности на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило правительство Швеции.

Как сообщается, соглашение усилит устойчивость Украины в киберпространстве и одновременно повысит способность Швеции противодействовать современным киберугрозам.

Сотрудничество предусматривает участие Швеции в наращивании потенциала – путем учений, методологической поддержке, обмена опытом и безопасного обмена информацией с целью укрепления способности Украины противостоять российским кибератакам.

В то же время создаются условия, чтобы Украина могла поделиться опытом противодействия современным российским кибератакам.

Меморандум о сотрудничестве заключен между шведским Национальным центром кибербезопасности при Радиостанции обороны и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины (ГСССЗИУ) сроком на пять лет.

Накануне стало известно, что Швеция, Нидерланды, Великобритания и Норвегия внесли 500 млн долларов (420 млн евро) на закупку американского оружия для Украины в рамках инициативы PURL.

По словам главы дипмиссии Украины при НАТО Алены Гетьманчук, Швеция – среди лидеров по взносам в программу PURL.