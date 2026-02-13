Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал Соединенные Штаты отказаться от идей изоляционизма и сотрудничать с Европой в глобальным вызовах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", канцлер заявил в своем выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности.

Мерц заявил, что трансатлантическое партнерство утратило свою самоочевидность – сначала в Соединенных Штатах, а затем и в Европе. Канцлер Германии обратился к представителям США с призывом восстановить доверие между Европой и Соединенными Штатами.

Он отметил, что европейцы уже вносят свой вклад в восстановление этих связей. Европа стремится оставить свои разногласия позади и работать вместе над разногласиями с Вашингтоном для установления здоровых отношений.

"Даже Соединенные Штаты не будут достаточно мощными, чтобы действовать самостоятельно. НАТО является не только нашим преимуществом, но и, дорогие американские друзья, вашим конкурентным преимуществом. Давайте вместе восстановим трансатлантическое доверие", – обратился канцлер к США.

В своей речи Мерц также раскритиковал движение MAGA ("Сделаем Америку снова великой"), которое, среди прочего, настаивает на изоляционистской политике Соединенных Штатов.

"Битва культур MAGA в США не является нашей. Свобода слова заканчивается там, где высказывания направлены против человеческого достоинства и нашего Основного закона. Мы не верим в тарифы и протекционизм, а верим в свободную торговлю", – заявил Мерц.

Напомним, 12 февраля перед заседанием министров обороны стран НАТО заместитель главы Пентагона заявил, что США хотят создать "НАТО 3.0", что не будет "базироваться на зависимости" Европы от Америки.

Впоследствии он объяснил, как это видят в Вашингтоне.

Читайте также: НАТО версии 3.0. Как Европа уладила конфликт с США и удержит ли Украина внимание Альянса.