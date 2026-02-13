Швеция выделяет 100 млн долларов на закупку американского оружия для Украины

Швеция внесла 100 млн долларов (около 84 млн евро) в инициативу PURL, в рамках которой осуществляется закупка американского оружия для Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило шведское правительство.

Швеция делает вклад в совместный пакет помощи на общую сумму 500 млн долларов вместе с Нидерландами, Норвегией и Великобританией.

Министерство обороны Нидерландов накануне анонсировало, что эти средства должны пойти на закупку необходимого оборудования для Украины – ракет к системам Patriot, артиллерийских снарядов, боеприпасов для истребителей F-16 и запасных частей.

"Противовоздушная оборона и боеприпасы имеют решающее значение для того, чтобы Украина могла защититься от постоянных атак России. Вместе с нашими союзниками и партнерами мы посылаем четкий сигнал о нашей общей приверженности миру и безопасности в Европе", – заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон.

Это уже третий вклад страны в инициативу PURL. С учетом нового пакета помощи общая поддержка Швеции в рамках программы составит 435 млн долларов.

Ранее сообщалось, что Великобритания впервые присоединится к закупкам оружия США для Украины в рамках PURL и выделит 205 млн долларов.

Глава дипмиссии Украины при НАТО Алена Гетьманчук перечислила государства, предоставившие Украине наибольшую помощь в закупке критически необходимого американского оружия, включая ПВО.