Премьер Дании не считает, что кризис вокруг Гренландии завершен

Хотя президент США отказался от своего требования о полном завоевании Гренландии, премьер Дании Метте Фредериксен заявила, что кризис не решен.

Об этом она сказала в интервью Financial Times на Мюнхенской конференции по безопасности, передает "Европейская правда".

"Мы попробуем найти решение... но я не думаю, что это уже закончилось", – сказала она.

Рабочая группа, в состав которой входят представители Дании, Гренландии и США, изучает возможный компромисс, предусматривающий пересмотр договора 1951 года, который регулирует развертывание американских войск в Гренландии.

"Сейчас у нас есть более традиционный политический дипломатический путь вперед", – сказала Фредериксен, которая должна встретиться с госсекретарем США Марко Рубио в Мюнхене.

"Мы понимаем, что для США Гренландия является вопросом внутренней обороны. Так было всегда, и мы обсудим это", – сказала она, повторив, что "красные линии" Дании в отношении суверенитета не будут пересечены.

Напомним, 11 февраля НАТО начало военную миссию Arctic Sentry ("Арктический страж") для усиления своего присутствия в Арктике в рамках обещаний президенту США Дональду Трампу, который настаивал на том, что регион и в частности Гренландия недостаточно защищены.

Миссия будет координировать растущее военное присутствие европейских союзников НАТО в регионе, и, в частности, военные учения, такие как датская операция "Арктическая выносливость в Гренландии".

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что британские вооруженные силы будут играть жизненно важную роль в миссии НАТО "Арктический страж".