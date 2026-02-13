Прем'єрка Данії: Європа, яка не здатна захищати себе, рано чи пізно загине

Європа потребує "надзвичайного мислення" щодо стримування та оборони, якщо вона хоче вижити в умовах глобального безладу, де сила має першочергове значення,

Про це прем'єрка Данії Метте Фредеріксен сказала в інтерв'ю Financial Times на Мюнхенській конференції з безпеки, передає "Європейська правда".

Метте Фредеріксен заявила, що "Європа, яка не здатна і не бажає захищати себе, рано чи пізно загине".

"Старий світ не повернеться. Я в цьому впевнена", – додала вона.

"На жаль, сила є одним із корисних засобів у цьому новому хаосі, тому Європа має бути достатньо сильною", – вважає Фредеріксен.

Криза навколо Гренландії, викликана бажанням президента США Дональда Трампа взяти під контроль цю автономну територію Данії, прискорила зусилля європейських столиць щодо зменшення своєї залежності від США в питаннях оборони на тлі побоювань, що Трамп відмовляється від давніх гарантій безпеки, які Вашингтон надавав континенту.

"Нам потрібне відчуття надзвичайної ситуації в Європі", – сказала Фредеріксен, одна з найвідданіших атлантистів Європи.

"Я ніколи не буду пропонувати щось, що відокремить США від Європи, – додала вона, – але якщо США зроблять щось, що відокремить нас або частково відокремить нас, то, звичайно, моя найсильніша порада для решти Європи – заповнити ці прогалини".

Фредеріксен похвалила своїх європейських і світових союзників за те, що вони колективно протистояли погрозам Трампа щодо суверенітету Данії та Гренландії. Міжнародний тиск, ринкові потрясіння та внутрішній політичний опір змусили Трампа відступити. "Єдність говорить нам про одне: основні ідеї глобального світового суспільства – повага до суверенних держав, територіальної цілісності тощо – є цінностями, від яких більшість у світі не відступить", – сказала вона.

"Світ змінюється, тому змінюється і НАТО. Звичайно, будуть дискусії про Альянс, але я думаю, що ми маємо зробити все, що в наших силах, щоб він вижив", – зазначила Фредеріксен.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що він проводить переговори з президентом Франції Емманюелем Макроном щодо створення спільного європейського ядерного стримування.

Водночас заступник міністра оборони США Елбрідж Колбі напередодні повідомив європейцям про намір і далі надавати Європі "ядерну парасольку".