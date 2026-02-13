Премьер Дании: Европа, которая не способна защищать себя, рано или поздно погибнет

Европа нуждается в "чрезвычайном мышлении" по сдерживанию и обороне, если она хочет выжить в условиях глобального беспорядка, где сила имеет первостепенное значение,

Об этом премьер Дании Метте Фредериксен сказала в интервью Financial Times на Мюнхенской конференции по безопасности, передает "Европейская правда".

Метте Фредериксен заявила, что "Европа, которая не способна и не желает защищать себя, рано или поздно погибнет".

"Старый мир не вернется. Я в этом уверена", – добавила она.

"К сожалению, сила является одним из полезных средств в этом новом хаосе, поэтому Европа должна быть достаточно сильной", – считает Фредериксен.

Кризис вокруг Гренландии, вызванный желанием президента США Дональда Трампа взять под контроль эту автономную территорию Дании, ускорил усилия европейских столиц по уменьшению своей зависимости от США в вопросах обороны на фоне опасений, что Трамп отказывается от давних гарантий безопасности, которые Вашингтон предоставлял континенту.

"Нам нужно ощущение чрезвычайной ситуации в Европе", – сказала Фредериксен, одна из самых преданных атлантистов Европы.

"Я никогда не буду предлагать что-то, что отделит США от Европы, – добавила она, – но если США сделают что-то, что отделит нас или частично отделит нас, то, конечно, мой самый сильный совет для остальной Европы – заполнить эти пробелы".

Фредериксен похвалила своих европейских и мировых союзников за то, что они коллективно противостояли угрозам Трампа в отношении суверенитета Дании и Гренландии. Международное давление, рыночные потрясения и внутреннее политическое сопротивление заставили Трампа отступить. "Единство говорит нам об одном: основные идеи глобального мирового общества – уважение к суверенным государствам, территориальной целостности и т.д. – являются ценностями, от которых большинство в мире не отступит", – сказала она.

"Мир меняется, поэтому меняется и НАТО. Конечно, будут дискуссии об Альянсе, но я думаю, что мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы он выжил", – отметила Фредериксен.

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что он проводит переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном по созданию совместного европейского ядерного сдерживания.

В то же время заместитель министра обороны США Элбридж Колби накануне сообщил европейцам о намерении и дальше предоставлять Европе "ядерный зонтик".