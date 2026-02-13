Британія інвестує 400 млн фунтів у розробку гіперзвукових і далекобійних ракет

Велика Британія заявила, що цього року витратить понад 400 млн фунтів стерлінгів на розробку нових ракет дальньої дії та гіперзвукових ракет у партнерстві з європейськими союзниками.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Один із проєктів, що реалізується спільно з Францією та Італією, має на меті створити заміну крилатій ракеті Storm Shadow – системі озброєння, яку Велика Британія надала Україні і яку українські військові неодноразово використовували для ударів по цілях на території Росії.

"Нові ракети зможуть знищувати цінні об'єкти, ворожі кораблі та придушувати ворожі системи протиповітряної оборони", – йдеться в заяві Міністерства оборони.

Другий проєкт передбачає співпрацю Британії з Німеччиною з метою розробки нового комплексу зброї великої дальності.

Задум полягає в тому, щоб системи могли вражати цілі на відстані понад 2000 км.

Для порівняння, крилата ракета Storm Shadow, побудована французько-британським підприємством MBDA, має дальність близько 250 км.

Велика Британія заявила, що зброя, розроблена в рамках цього проєкту, буде введена в експлуатацію лише у 2030-х роках.

Росія здобула значну перевагу над своїми європейськими конкурентами, включаючи Велику Британію, завдяки значним інвестиціям у ракети великої дальності та безпілотні літальні апарати.

Велика Британія намагається наздогнати її. Однак критики вважають, що зусилля з подолання цього розриву в можливостях дадуть результати занадто повільно і в недостатньому обсязі.

Оголошуючи про плани щодо ракет, міністр оборони Джон Гілі сказав: "З війни в Україні ми бачимо вирішальний вплив високоточної зброї великої дальності, тому Велика Британія активізує свої зусилля, інвестуючи цього року понад 400 млн фунтів стерлінгів у зброю великої дальності та гіперзвукову зброю".

"Разом із Німеччиною, Францією та Італією ми постачатимемо найсучаснішу зброю, яка забезпечить безпеку Великої Британії та НАТО, посилить стримування та створить нову угоду про європейську безпеку", – заявив він.

Як повідомлялося, прем’єр Великої Британії Кір Стармер виступить з пропозицією для союзників Британії створити спільну ініціативу сприяння переозброєнню.

Британський прем’єр також висловлював інтерес у поновленні перемовин про приєднання Британії до європейської програми SAFE, перші спроби яких закінчились невдачею.