Британия инвестирует 400 млн фунтов в разработку гиперзвуковых и дальнобойных ракет

Великобритания заявила, что в этом году потратит более 400 млн фунтов стерлингов на разработку новых ракет дальнего действия и гиперзвуковых ракет в партнерстве с европейскими союзниками.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

Один из проектов, реализуемый совместно с Францией и Италией, имеет целью создать замену крылатой ракете Storm Shadow – системе вооружения, которую Великобритания предоставила Украине и которую украинские военные неоднократно использовали для ударов по целям на территории России.

"Новые ракеты смогут уничтожать ценные объекты, вражеские корабли и подавлять вражеские системы противовоздушной обороны", – говорится в заявлении Министерства обороны.

Второй проект предусматривает сотрудничество Британии с Германией с целью разработки нового комплекса оружия большой дальности.

Замысел заключается в том, чтобы системы могли поражать цели на расстоянии более 2000 км.

Для сравнения, крылатая ракета Storm Shadow, построенная французско-британским предприятием MBDA, имеет дальность около 250 км.

Великобритания заявила, что оружие, разработанное в рамках этого проекта, будет введено в эксплуатацию только в 2030-х годах.

Россия получила значительное преимущество над своими европейскими конкурентами, включая Великобританию, благодаря значительным инвестициям в ракеты большой дальности и беспилотные летательные аппараты.

Великобритания пытается догнать ее. Однако критики считают, что усилия по преодолению этого разрыва в возможностях дадут результаты слишком медленно и в недостаточном объеме.

Объявляя о планах по ракетам, министр обороны Джон Хили сказал: "В войне в Украине мы видим решающее влияние высокоточного оружия большой дальности, поэтому Великобритания активизирует свои усилия, инвестируя в этом году более 400 млн фунтов стерлингов в оружие большой дальности и гиперзвуковое оружие".

"Вместе с Германией, Францией и Италией мы будем поставлять современное оружие, которое обеспечит безопасность Великобритании и НАТО, усилит сдерживание и создаст новое соглашение о европейской безопасности", – заявил он.

Как сообщалось, премьер Великобритании Кир Стармер выступит с предложением для союзников Британии создать совместную инициативу содействия перевооружению.

Британский премьер также выражал интерес в возобновлении переговоров о присоединении Британии к европейской программе SAFE, первые попытки которых закончились неудачей.