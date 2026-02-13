Німеччина зацікавилася польськими комплексами ППО

Німеччина висловила зацікавленість купівлею польських зенітно-ракетних комплексів Piorun, здатних збивати безпілотники та літаки.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик, передає Onet.

Томчик підтвердив попередню готовність Німеччини придбати системи Piorun, однак зазначив, що питання "потребує доопрацювання".

Він висловив переконання, що інше польське озброєння також може популярним для експорту. Томчик також зазначив, що деяке обладнання польської збройної промисловості використовується в Україні, зокрема згадані системи Piorun.

Piorun – це переносний зенітно-ракетний комплекс, призначений для боротьби з літаками, вертольотами та безпілотниками. Крім польської армії, Piorun також перебуває на озброєнні Норвегії, Латвії та України.

У вересні стало відомо, що Швеція придбає у Польщі переносні зенітні ракетні комплекси Piorun на суму 3 млрд шведських крон (близько 320 тисяч доларів).

У листопаді 2024 року чотири країни – Польща, Литва, Естонія та Норвегія – підписали лист про наміри закупівлі зенітно-ракетних комплексів Piorun польського виробництва.