Германия заинтересовалась польскими комплексами ПВО

Германия выразила заинтересованность покупкой польских зенитно-ракетных комплексов Piorun, способных сбивать беспилотники и самолеты.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик, передает Onet.

Томчик подтвердил предварительную готовность Германии приобрести системы Piorun, однако отметил, что вопрос "требует доработки".

Он выразил убеждение, что другое польское вооружение также может популярным для экспорта. Томчик также отметил, что некоторое оборудование польской вооруженной промышленности используется в Украине, в частности упомянутые системы Piorun.

Piorun – это переносной зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с самолетами, вертолетами и беспилотниками. Кроме польской армии, Piorun также находится на вооружении Норвегии, Латвии и Украины.

В сентябре стало известно, что Швеция приобретет у Польши переносные зенитные ракетные комплексы Piorun на сумму 3 млрд шведских крон (около 320 тысяч долларов).

В ноябре 2024 года четыре страны – Польша, Литва, Эстония и Норвегия – подписали письмо о намерениях закупки зенитно-ракетных комплексов Piorun польского производства.