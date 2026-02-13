Берлін засудив рішення РФ заборонити Німецьку службу академічних обмінів

Німецька служба академічних обмінів (DAAD) була оголошена небажаною організацією в Росії і, таким чином, фактично заборонена.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

DAAD у Бонні заявила, що взяла до відома це рішення Міністерства юстиції в Москві: "Ми перебуваємо в тісному контакті з Федеральним міністерством закордонних справ щодо наступних кроків".

Міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль закликав Росію скасувати фактичну заборону на діяльність DAAD. "Ми найрішучіше засуджуємо цей захід. Вона є абсолютно безпідставною", – заявив політик на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

Для російських громадян ця класифікація означає, що вони ризикують бути притягнутими до відповідальності, якщо мають контакти з німецькою організацією.

За власними заявами, DAAD є найбільшою у світі організацією, що фінансує міжнародний обмін студентами та науковцями. Ця класифікація майже повністю зупинить академічні контакти з Росією, оскільки багато інших німецьких наукових організацій вже знаходяться в списку заборонених.

За наданою інформацією, наразі в Німеччині за стипендіями DAAD навчається приблизно 200 російських громадян. Загалом у німецьких університетах навчається 10 500 росіян.

У 2022 році, з початком загарбницької війни Росії проти України, DAAD обмежив контакти з Росією і припинив відправляти туди стипендіатів.

Однак зворотний шлях для росіян, які навчаються в німецьких університетах, мав бути збережений. Тому офіс DAAD у Москві продовжував працювати до недавнього часу. У вівторок Міністерство юстиції Росії офіційно оголосило на своєму вебсайті, що DAAD тепер вважається небажаною організацією.

DAAD приєднався до довгого списку "небажаних" іноземних організацій, серед яких багато правозахисних.

Раніше до списку "небажаних організацій" внесли "Радіо Свобода". Також нещодавно туди включили Реєстр збитків від російської агресії.