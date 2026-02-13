Берлин осудил решение РФ запретить Немецкую службу академических обменов

Немецкая служба академических обменов (DAAD) была объявлена нежелательной организацией в России и, таким образом, фактически запрещена.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

DAAD в Бонне заявила, что приняла к сведению это решение Министерства юстиции в Москве: "Мы находимся в тесном контакте с Федеральным министерством иностранных дел относительно следующих шагов".

Министр иностранных дел Йоханн Вадефуль призвал Россию отменить фактический запрет на деятельность DAAD. "Мы решительно осуждаем эту меру. Она абсолютно безосновательна", – заявил политик на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Для российских граждан эта классификация означает, что они рискуют быть привлеченными к ответственности, если имеют контакты с немецкой организацией.

По собственным заявлениям, DAAD является крупнейшей в мире организацией, финансирующей международный обмен студентами и учеными. Эта классификация почти полностью остановит академические контакты с Россией, поскольку многие другие немецкие научные организации уже находятся в списке запрещенных.

По предоставленной информации, сейчас в Германии по стипендиям DAAD учится примерно 200 российских граждан. Всего в немецких университетах учится 10 500 россиян.

В 2022 году, с началом захватнической войны России против Украины, DAAD ограничил контакты с Россией и прекратил отправлять туда стипендиатов. Однако обратный путь для россиян, обучающихся в немецких университетах, должен был быть сохранен.

Поэтому офис DAAD в Москве продолжал работать до недавнего времени. Во вторник Министерство юстиции России официально объявило на своем веб-сайте, что DAAD теперь считается нежелательной организацией.

DAAD присоединился к длинному списку "нежелательных" иностранных организаций, среди которых много правозащитных.

Ранее в список "нежелательных организаций" внесли "Радио Свобода". Также недавно туда включили Реестр ущерба от российской агрессии.