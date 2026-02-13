В Латвии пророссийской активистке грозит 10 лет тюрьмы за донат в 43 евро на армию РФ

Прокуратура Латвии выдвинула обвинения прокремлевской активистке Полине Камлевой из Резекне в том, что она перевела около 43 евро за приобретение устройства для подавления дронов, чтобы передать его российским военным.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

Не называя имени человека, в прокуратуре рассказали, что 28 января было принято решение о привлечении лица к уголовной ответственности по статье Уголовного закона о финансировании вооруженного конфликта.

Обвиняемая остается под стражей.

Поскольку перевести деньги из латвийского банка в российский невозможно, обвиняемая обратилась к своему знакомому в Беларуси. Этот человек, выполняя просьбу обвиняемой и не зная об истинном назначении платежа, перевел 157 белорусских рублей (около 42,86 евро) со своего личного банковского счета в белорусском кредитном учреждении на банковский счет знакомого обвиняемой в российском кредитном учреждении.

В ближайшее время будет принято решение о завершении досудебного уголовного процесса и передаче дела в суд.

За финансирование вооруженного конфликта Уголовный закон предусматривает до десяти лет лишения свободы с пробационным надзором до трех лет.

Ранее сообщалось, что латвийская прокуратура выдвинула обвинения против четырех граждан Латвии за вредительскую деятельность, осуществленную по заданию российской спецслужбы.

Кроме того, в Латвии задержали подозреваемого в шпионаже в пользу России, который собирал информацию для российской военной разведки.