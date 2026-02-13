Макрон хоче запровадити "дискваліфікацію" для посадовців, винних у расизмі та антисемітизмі
Президент Франції Емманюель Макрон пропонує запровадити усунення з посад політиків, яких визнають винними в антисемітських або расистських діях чи висловлюваннях.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє France24.
Виступаючи на церемонії пам’яті 20-ї річниці вбивства французького єврея Ілана Халімі, президент Франції засудив "антисемітську гідру", яка, за його словами, проникла в кожну "щілину" суспільства.
Макрон заявив, що доручив уряду та парламенту розглянути можливість зняття з посад держслужбовців, які будуть визнані винними у скоєнні антисемітських та расистських порушень.
"Занадто часто вироки, винесені винним у скоєнні антисемітських правопорушень та злочинів, здаються смішними. Щоб забезпечити прозорість та правду, я хочу бачити впровадження чіткого моніторингу вироків та санкцій", – заявив він.
Водночас французький лідер не навів конкретики щодо запропонованої системи моніторингу.
Згідно зі звітом Міністерства внутрішніх справ Франції, кількість антисемітських актів у країні значно зросла протягом останні трьох років. Між 2023 і 2024 роками кількість цих порушень збільшилася в чотири рази.
Як повідомлялося, у січні уряд Литви затвердив комплексний план дій, спрямований на боротьбу з антисемітизмом, ксенофобією та підбурюванням до ненависті.
Восени канцлер Німеччини Фрідріх Мерц пообіцяв рішуче протидіяти антисемітизму в країні.