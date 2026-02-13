Макрон хочет ввести "дисквалификацию" для чиновников, виновных в расизме и антисемитизме

Президент Франции Эмманюэль Макрон предлагает ввести отстранение от должности политиков, признанных виновными в антисемитских или расистских действиях или высказываниях.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает France24.

Выступая на церемонии памяти 20-й годовщины убийства французского еврея Илана Халими, президент Франции осудил "антисемитскую гидру", которая, по его словам, проникла в каждую "щель" общества.

Макрон заявил, что поручил правительству и парламенту рассмотреть возможность снятия с должностей госслужащих, которые будут признаны виновными в совершении антисемитских и расистских нарушений.

"Слишком часто приговоры, вынесенные виновным в совершении антисемитских правонарушений и преступлений, кажутся смешными. Чтобы обеспечить прозрачность и правду, я хочу видеть внедрение четкого мониторинга приговоров и санкций", – заявил он.

В то же время французский лидер не привел конкретики относительно предложенной системы мониторинга.

Согласно отчету Министерства внутренних дел Франции, количество антисемитских актов в стране значительно возросло за последние три года. Между 2023 и 2024 годами количество этих нарушений увеличилось в четыре раза.

Как сообщалось, в январе правительство Литвы утвердило комплексный план действий, направленный на борьбу с антисемитизмом, ксенофобией и подстрекательством к ненависти.

Осенью канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал решительно противодействовать антисемитизму в стране.