В Албанії акторка позивається до уряду за використання її образу для "ШІ-міністерки"

Албанська акторка подала позов проти уряду за використання її обличчя та голосу для створення "ШІ-міністерки" – віртуального члена кабінету міністрів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Коли Еді Рама розпочав свій четвертий термін на посаді прем'єр-міністра Албанії у вересні минулого року, він також представив віртуального міністра, створеного за допомогою штучного інтелекту, "Діелла" – сонце в перекладі з албанської – для нагляду за укладенням державних контрактів як крок у боротьбі з корупцією.

Діелла має обличчя та голос Аніли Біши, кіно– та театральної акторки, яка стверджує, що ніколи не давала згоди на використання своєї подоби в такий спосіб, що призвело до переслідувань в Інтернеті та небажаної уваги на вулиці.

"Спочатку я була здивована, посміхнулася і сказала, що це, мабуть, жарт", – розповіла Біша Reuters.

"Тепер люди називають мене Діелла і вважають мене ще одним міністром уряду", – додала вона.

Вона каже, що минулого року дозволила використовувати свою подобу для створення віртуального помічника на базі штучного інтелекту для урядового вебсайту, щоб допомогти громадянам і підприємствам отримати державні документи, але не як віртуального політика в команді прем'єр-міністра.

"Люди, які не люблять прем'єр-міністра, тепер ненавидять і мене", – пояснила акторка.

Уряд заперечує неналежне використання її зображення. "Позов є безглуздим, але ми раді можливості вирішити це питання раз і назавжди в суді", – відповіла пресслужба уряду на запитання Reuters.

Публічний імідж албанського уряду зазнав удару в грудні після того, як спеціальна прокуратура висунула звинувачення заступниці Рами, Белінді Баллуку, у втручанні в тендери на інфраструктурні проєкти, що вона заперечує.

Зображення Діелли з'являється в першому рядку списку членів кабінету на веб-сайті уряду, відкриває нову вкладку, поруч із фотографіями Рами та Баллуку.

Очікується, що в понеділок суд винесе рішення щодо заборони уряду використовувати її зображення. Її адвокат, Араніт Роші, заявив, що Біша вимагає 1 мільйон євро компенсації.

"Закон передбачає, що в разі порушення прав на особисті дані, штрафи для державних установ можуть сягати 21 мільйона євро, тому наша вимога про 1 мільйон є розумною сумою", – сказав він.

Албанія у вересні минулого року стала першою країною, де працює міністр, створений на основі технології штучного інтелекту.

ШІ-міністерка Діелла (у перекладі з албанської – "сонячне світло") має виконувати роль цифрового асистента уряду "для зменшення корупції, кумівства та конфліктів інтересів у процесі публічних закупівель".