У парламенті Албанії вперше надали слово "ШІ-міністерці", в опозиції обурюються

Новини — Четвер, 18 вересня 2025, 15:40 — Марія Ємець

У парламенті Албанії продемонстрували перше "звернення" від віртуальної міністерки, створеної штучним інтелектом – що було ідеєю чинного прем’єра Еді Рами. 

Про це повідомляє Balkan Insight, пише "Європейська правда". 

У четвер на сесії, присвяченій голосуванню за новий уряд та його програму, прем’єр-міністр Албанії Еді Рама продемонстрував у парламенті відео від імені віртуальної міністерки, зображення якої згенероване штучним інтелектом у вигляді жінки середніх років у традиційному албанському вбранні. 

Про її "призначення" оголосили минулого тижня. 

Еді Рама пояснив, що ШІ-міністерка буде виконувати роль цифрового асистента уряду "для зменшення корупції, кумівства та конфліктів інтересів у процесі публічних закупівель". 

За його словами, цей цифровий функціонал вже використовують на державному порталі цифрових послуг e-Albania. 

Прем’єр оголосив, що для ШІ-мінстерки створили окрему сторінку у Facebook і вона буде відповідати на запитання громадськості. 

"Вітання! Мене звати Діелла. Завдяки моїй ретельній роботі у ролі асистента мене обрали міністеркою з питань ШІ у новому уряді. Зараз моє завдання – спрощувати повсякденну роботу уряду", – йдеться у відеопрезентації на сторінці.

В опозиції вщент розкритикували ідею, заявляючи, що Еді Рама таким чином відволікає увагу від провальної роботи уряду. У зв’язку з цим опозиційні депутати проігнорували голосування щодо уряду і програми.  

Нагадаємо, в МЗС України використовували віртуальну консульську представницю "Вікторію ШІ" для коментарів з деяких питань. 

Албанія
