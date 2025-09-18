У парламенті Албанії вперше надали слово "ШІ-міністерці", в опозиції обурюються

У парламенті Албанії продемонстрували перше "звернення" від віртуальної міністерки, створеної штучним інтелектом – що було ідеєю чинного прем’єра Еді Рами.

Про це повідомляє Balkan Insight, пише "Європейська правда".

У четвер на сесії, присвяченій голосуванню за новий уряд та його програму, прем’єр-міністр Албанії Еді Рама продемонстрував у парламенті відео від імені віртуальної міністерки, зображення якої згенероване штучним інтелектом у вигляді жінки середніх років у традиційному албанському вбранні.

Про її "призначення" оголосили минулого тижня.

Еді Рама пояснив, що ШІ-міністерка буде виконувати роль цифрового асистента уряду "для зменшення корупції, кумівства та конфліктів інтересів у процесі публічних закупівель".

За його словами, цей цифровий функціонал вже використовують на державному порталі цифрових послуг e-Albania.

Прем’єр оголосив, що для ШІ-мінстерки створили окрему сторінку у Facebook і вона буде відповідати на запитання громадськості.

"Вітання! Мене звати Діелла. Завдяки моїй ретельній роботі у ролі асистента мене обрали міністеркою з питань ШІ у новому уряді. Зараз моє завдання – спрощувати повсякденну роботу уряду", – йдеться у відеопрезентації на сторінці.

В опозиції вщент розкритикували ідею, заявляючи, що Еді Рама таким чином відволікає увагу від провальної роботи уряду. У зв’язку з цим опозиційні депутати проігнорували голосування щодо уряду і програми.

Нагадаємо, в МЗС України використовували віртуальну консульську представницю "Вікторію ШІ" для коментарів з деяких питань.