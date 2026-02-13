В Албании актриса подала в суд на правительство за использование ее образа для "ИИ-министра"

Албанская актриса подала иск против правительства за использование ее лица и голоса для создания "ИИ-министра" – виртуального члена кабинета министров.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Когда Эди Рама начал свой четвертый срок на посту премьер-министра Албании в сентябре прошлого года, он также представил виртуального министра, созданного с помощью искусственного интеллекта, "Диелла" – солнце в переводе с албанского – для надзора за заключением государственных контрактов как шаг в борьбе с коррупцией.

Диэлла имеет лицо и голос Анилы Биши, кино– и театральной актрисы, которая утверждает, что никогда не давала согласия на использование своего образа таким образом, что привело к преследованиям в Интернете и нежелательному вниманию на улице.

"Сначала я была удивлена, улыбнулась и сказала, что это, наверное, шутка", – рассказала Биша Reuters.

"Теперь люди называют меня Диэлла и считают меня еще одним министром правительства", – добавила она.

Она говорит, что в прошлом году разрешила использовать свое изображение для создания виртуального помощника на базе искусственного интеллекта для правительственного веб-сайта, чтобы помочь гражданам и предприятиям получить государственные документы, но не в качестве виртуального политика в команде премьер-министра.

"Люди, которые не любят премьер-министра, теперь ненавидят и меня", – пояснила актриса.

Правительство отрицает неправомерное использование ее изображения. "Иск бессмыслен, но мы рады возможности решить этот вопрос раз и навсегда в суде", – ответила пресс-служба правительства на вопрос Reuters.

Публичный имидж албанского правительства пострадал в декабре после того, как специальная прокуратура выдвинула обвинение заместителю Рамы, Белинде Баллуку, во вмешательстве в тендеры на инфраструктурные проекты, что она отрицает.

Изображение Диэллы появляется в первой строке списка членов кабинета на веб-сайте правительства, открывает новую вкладку, рядом с фотографиями Рамы и Баллуку.

Ожидается, что в понедельник суд вынесет решение о запрете правительству использовать ее изображение. Ее адвокат, Аранит Роши, заявил, что Биша требует 1 миллион евро компенсации.

"Закон предусматривает, что в случае нарушения прав на личные данные, штрафы для государственных учреждений могут достигать 21 миллиона евро, поэтому наше требование о 1 миллионе является разумной суммой", – сказал он.

Албания в сентябре прошлого года стала первой страной, где работает министр, созданный на основе технологии искусственного интеллекта.

ШИ-министр Диэлла (в переводе с албанского – "солнечный свет") должна выполнять роль цифрового ассистента правительства "для уменьшения коррупции, кумовства и конфликтов интересов в процессе публичных закупок".