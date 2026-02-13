У Ризькому аеропорту пройшли антитерористичні навчання

У четвер, 12 лютого, в Ризькому аеропорту пройшли навчання, в ході яких було перевірено та відпрацьовано взаємодію аеропорту та відповідальних державних служб, а також їх готовність реагувати на надзвичайні ситуації.

Про це повідомили порталу Delfi в аеропорту, передає "Європейська правда".

В рамках сценарію навчань була перевірена здатність установ діяти відповідно до планів реагування на надзвичайні ситуації та антитерористичного плану "Літак", який визначає порядок дій щодо запобігання та усунення загроз терористичного характеру, спрямованих проти повітряного судна.

В ході навчань була посилена координація між задіяними структурами, а також відпрацьовані і вдосконалені навички реагування на кризові ситуації. У тому числі була розіграна операція з визволення заручників з літака, захопленого терористами.

У навчаннях разом зі службами Ризького аеропорту та національною авіакомпанією airBaltic взяли участь Служба державної безпеки, Підрозділ спеціальних завдань Командування спеціальних операцій Національних збройних сил, антитерористичний підрозділ Держполіції Omega, Батальйон спеціальних завдань Держполіції, а також Служба спеціальних операцій Державної прикордонної охорони Sigma.

