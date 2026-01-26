У Європі почались великі навчання з артилерійськими стрільбами за участі США

У Європі почались багатонаціональні військові навчання Dynamic Front 26 за участі країн-членів НАТО, у тому числі США.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у комюніке Європейсько-Африканського командування ЗС США та Міністерства оборони Румунії.

Американські сили поруч із партнерами беруть участь у навчаннях Dynamic Front 26, які почались цього тижня для відпрацювання регіональних планів НАТО та взаємосумісності артилерійських підрозділів.

Навчання називають найбільшими для США артилерійськими навчаннями у Європі.

Маневри проходитимуть з 26 січня по 13 лютого і включатимуть стрільби, що будуть проводитися на території низки європейських членів НАТО.

На навчаннях приділятимуть підвищену увагу командуванню й управлінню, інтеграції дій у багатьох сфера для "відображення реалій сучасних конфліктів, де сили повинні вміти діяти віддалено, через національні кордони і в багатьох доменах".

На території Румунії участь братимуть румунські сили, США, Польща та Франція.

Франція готується до навчань "Orion 26", які триватимуть три місяці і передбачають участь солдатів з 24 країн.

Також у січні НАТО розпочав масштабні навчання Steadfast Dart 26.