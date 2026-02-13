В Рижском аэропорту прошли антитеррористические учения

В четверг, 12 февраля, в Рижском аэропорту прошли учения, в ходе которых было проверено и отработано взаимодействие аэропорта и ответственных государственных служб, а также их готовность реагировать на чрезвычайные ситуации.

Об этом сообщили порталу Delfi в аэропорту, передает "Европейская правда".

В рамках сценария учений была проверена способность учреждений действовать в соответствии с планами реагирования на чрезвычайные ситуации и антитеррористическим планом "Самолет", который определяет порядок действий по предотвращению и устранению угроз террористического характера, направленных против воздушного судна.

В ходе учений была усилена координация между задействованными структурами, а также отработаны и усовершенствованы навыки реагирования на кризисные ситуации. В том числе была разыграна операция по освобождению заложников из самолета, захваченного террористами.

В учениях вместе со службами Рижского аэропорта и национальной авиакомпанией airBaltic приняли участие Служба государственной безопасности, Подразделение специальных задач Командования специальных операций Национальных вооруженных сил, антитеррористическое подразделение Госполиции Omega, Батальон специальных задач Госполиции, а также Служба специальных операций Государственной пограничной охраны Sigma.

