ЗМІ: посланець Путіна Дмитрієв "найближчим" часом зустрінеться з делегацією США

Спеціальний посланець глави Кремля Владіміра Путіна Кирил Дмитрієв проведе переговори з делегацією США у Женеві "найближчим часом".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє російська державна агенція "РИА Новости".

Джерело повідомило, що Дмитрієв, який очолює російську делегацію в робочій групі Росія-США з економічних питань, не приєднається до тристоронніх переговорів з Україною 17-18 лютого.

Невідомо, чи зустріч посланця Путіна з американською делегацією відбудеться до чи після раунду переговорів в Женеві.

Раніше в п'ятницю Кремль заявив, що російську делегацію на переговорах очолить помічник глави РФ Владімір Мединський. Варто зазначити, що на тристоронніх переговорах, які відновились на початку року в ОАЕ, Мединський не був присутній у складі переговорної команди РФ.

Про новий раунд переговорів України, США та Росії в Женеві 17-18 лютого повідомив голова української делегації Рустем Умєров.

Раніше цього тижня президент України Володимир Зеленський повідомляв, що в рамках нового раунду переговорів команди обговорять територіальне питання.

Зеленський також заявив, що Сполучені Штати запропонували завершити війну Росії проти України до початку літа, оскільки пізніше у них буде інший пріоритет – вибори до Конгресу.