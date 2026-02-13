Умєров підтвердив переговори в Женеві та розкрив склад делегації

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Рустем Умєров підтвердив участь української делегації у тристоронніх переговорах зі США та Росією, які відбудуться 17–18 лютого у Женеві.

Про це, як пише "Європейська правда", він написав у Telegram.

Умєров повідомив, що українська делегація вже розпочала підготовку до цієї зустрічі.

За словами секретаря РНБО, до Женеви поїдуть керівник Офісу президента Кирило Буданов, його перший заступник Сергій Кислиця, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов та заступник начальника Головного управління розвідки Вадим Скібіцький.

"Команда сформована з урахуванням військової, політичної та безпекової складових процесу. Працюватимемо над предметними рішеннями в межах визначених главою держави рамок. Мета незмінна – стійкий та тривалий мир", – написав Умєров.

Як стало відомо у п’ятницю, новий раунд переговорів України, США та Росії запланували провести у Женеві.

Речник Кремля Дмитрій Пєсков заявив, що російську делегацію на переговорах очолить помічник глави РФ Владімір Мединський.

Варто зазначити, що на тристоронніх переговорах, які відновились на початку року в ОАЕ, Мединський не був присутній у складі російської делегації. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у цьому зв’язку навіть заявив про "якісну зміну" у складі делегації РФ, кажучи, що на перемовинах уже не читають "псевдоісторичних лекцій".

Раніше цього тижня президент України Володимир Зеленський повідомляв, що в рамках нового раунду переговорів команди обговорять територіальне питання.