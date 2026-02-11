Зеленський назвав дату наступних переговорів, йтиметься про території

Президент України Володимир Зеленський анонсував новий раунд переговорів за участю США щодо припинення війни, який відбудеться 17 чи 18 лютого.

Про це, як пише "Європейська правда", Зеленський заявив у інтерв’ю агенції Bloomberg.

Президент України заявив, що прийняв пропозицію США провести черговий раунд переговорів, водночас не знає, чи долучиться до них російська делегація.

На порядку денному цієї зустрічі буде питання територій – насамперед пропозиція США щодо створення вільної економічної зони на Донбасі. За словами Зеленського, обидві сторони конфлікту ставляться до цього варіанту скептично.

"Жодна зі сторін не підтримує ідею створення вільної економічної зони – ні росіяни, ні ми. Ми маємо різні погляди на це питання. І домовилися про таке: повернімося до цього питання на наступній зустрічі з уявленням про те, як це може виглядати", – заявив президент.

Зеленський наполягає, щоб США чітко висловили свою позицію щодо того, хто контролюватиме буферну зону на сході України.

"Якщо це наша територія – а це наша територія, – то країна, якій вона належить, повинна нею керувати", – сказав Зеленський.

Наступний раунд переговорів також включатиме двосторонні консультації України та США. Як повідомив глава держави, переговорні команди можуть розглянути пропозиції щодо післявоєнного планування та зосередитися на економічних питаннях. З цією метою до складу делегації увійде міністр економіки Олексій Соболєв. Він обговорить з американцями "пакет процвітання" України.

Нагадаємо, у суботу Володимир Зеленський повідомив, що Сполучені Штати вперше запропонували провести черговий раунд тристоронніх переговорів щодо врегулювання війни Росії проти України на своїй території.

Зеленський також заявив, що Сполучені Штати запропонували завершити війну Росії проти України до початку літа, оскільки пізніше у них буде інший пріоритет – вибори до Конгресу.

Крім того, президент підтвердив, що під час переговорів в Абу-Дабі 4-5 лютого вирішити територіальне питання та питання ЗАЕС наразі не вдалося.

Протягом переговорів 4–5 лютого делегації Сполучених Штатів Америки, України та Російської Федерації обговорили низку невирішених питань, зокрема методи упровадження перемирʼя та моніторинг припинення воєнних дій.