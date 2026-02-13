Кремль: нові переговори щодо України планують в Женеві, РФ хоче послати Мединського

Речник Кремля Дмитрій Пєсков заявив, що новий раунд переговорів РФ, США та України планують провести в Женеві, російську делегацію очолить помічник глави РФ Владімір Мединський.

Заяву Мединського наводить російське агентство "Интерфакс", пише "Європейська правда".

Представник Кремля сказав, що черговий раунд переговорів щодо українського врегулювання відбудеться у тристоронньому російсько-американо-українському форматі 17-18 лютого в Женеві.

За словами Пєскова, російську делегацію на переговорах має очолити Мединський.

Варто зазначити, що на тристоронніх переговорах, які відновились на початку року в ОАЕ, Мединський не був присутній у складі російської делегації. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у цьому зв’язку навіть заявив про "якісну зміну" у складі делегації РФ, кажучи, що на перемовинах уже не читають "псевдоісторичних лекцій".

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський повідомляв, що Сполучені Штати вперше запропонували провести черговий раунд тристоронніх переговорів на своїй території.

Водночас не було відомо, чи долучиться до перемовин російська делегація.